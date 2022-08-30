Kaza, Yukarı Hacılar Mahallesi Sarılar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralı sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Sarılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaçlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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