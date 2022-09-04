Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

04.09.2022 12:19
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi Ellek Beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 DB 510 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan S.S. yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı Osmaniye'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı Sahipsiz köpekler koyun ağılına saldırdı, bir koyun telef oldu Sahipsiz köpekler koyun ağılına saldırdı, bir koyun telef oldu
Kaynak: İHA

Osmaniye, Ellek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 12:19:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement