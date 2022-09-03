Sahipsiz köpekler koyun ağılına saldırdı, bir koyun telef oldu - Son Dakika
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Sahipsiz köpekler koyun ağılına saldırdı, bir koyun telef oldu

03.09.2022 09:57
Sahipsiz köpekler koyun ağılına saldırdı, bir koyun telef oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde koyun ağılına saldıran sahipsiz köpekler 1 koyunu telef ederken 3 koyunu da yaraladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde koyun ağılına saldıran sahipsiz köpekler 1 koyunu telef ederken 3 koyunu da yaraladı.

Olay, Düziçi ilçesi Göllüler köyünde meydana geldi. Mustafa Ela köpek sesleri gelmesi üzerine ağıla gitti. Koyunların etrafa kaçışması üzerine ağıla giren Ela, gebe bir koyunun telef olduğunu 3 koyunun da yaralandığı gördü. Koyunlarına sahipsiz köpeklerin saldırdığını iddia eden Ela, 24 yıldan bu yana hayvancılık yaptığını ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Köpeklerin önceki gün de komşularının koyunlarına saldırdığını belirten Ela, "Son dönemlerde bu tür olaylar köyümüzde çok fazla yaşanmaya başladı. Sahipsiz köpekler koyunların bulunduğu ağıl ve çiftliklere saldırıyor. Ağılıma saldıran köpekler hamili bir koyunumu telef etti. Yaralı olan 3 koyunumdan 2'sininde yaşayacağını düşünmüyorum" dedi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahipsiz köpekler koyun ağılına saldırdı, bir koyun telef oldu - Son Dakika

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