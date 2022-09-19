Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobil iş yerine girdi, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobil iş yerine girdi, bir kişi yaralandı

19.09.2022 20:52

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yusuf Teltik yönetimindeki 06 ABR 347 plakalı minibüs, Karşıyaka Mahallesi'nde Sedef Avcıtürk idaresindeki 80 ABN 587 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, iş yerinin ön camından içeri girdi.

İş yerinde oturan Doğan Çam, içeri giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaralanan Çam, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobil iş yerine girdi, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobil iş yerine girdi, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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