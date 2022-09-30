Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

30.09.2022 20:56

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hacı Hüseyin Torun'un (38) idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Ağalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hacı Hüseyin ile otomobilde bulunan, Döndü (33), Ramazan (13), Erhan (11), Gülay (9), Duygu Zeynep (6) ve bebek Ali Can Torun ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Torun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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