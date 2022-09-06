Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

06.09.2022 00:13
Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 DY 441 plakalı otomobil seyir haindeyken aynı yönde seyreden O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan A.K. isimli şahıs yol kenarına savrulurken yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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