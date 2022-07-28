Olay, Üzümlü Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunun bahçesine park ettikleri motosikleti yerinde göremeyen iş yeri sahibi Murtaza Çam, güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde motosikletin çalındığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kameraları inceleyen ekipler motosikleti çalan şüphelinin M.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.Ç. Refik Cesur Bulvarı'nda kovalama sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüpheli M.Ç. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.