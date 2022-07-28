Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bir kişinin park halindeki motosikleti düz kontak yaparak çaldığını tespit etti.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.