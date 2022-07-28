Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

28.07.2022 15:33
Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Üzümlü Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki iş yerinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Murtaza Çam, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bir kişinin park halindeki motosikleti düz kontak yaparak çaldığını tespit etti.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, M.Ç'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Öte yandan, zanlının, iş yeri önündeki motosikleti alarak bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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