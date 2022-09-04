Osmaniye'de otomobille polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobille polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı

04.09.2022 23:23
Osmaniye'de otomobille polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 38 HD 787 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi.

Kısa bir kovalamacanın ardından otomobil, Şehit Polis Bülent Onay Sokak'ta ekiplerce durduruldu.

Sürücü O.K. ile yanındaki D.Ü.Ö. gözaltına alındı.

Sürücü O.K'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de otomobille polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobille polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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