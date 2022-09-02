Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

02.09.2022 13:47
Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, sahipsiz köpeklerin ağılda saldırdığı koyunlardan biri telef oldu, 3'ü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, sahipsiz köpeklerin ağılda saldırdığı koyunlardan biri telef oldu, 3'ü yaralandı.

Göllüler köyünde yaşayan Mustafa Ela, köpek sesleri gelmesi üzerine ağıla gitti.

Koyunlarının etrafa kaçıştığını gören Ela, sahipsiz köpeklerin saldırdığı hamile bir koyunun telef olduğunu, 3 koyunun da yaralandığı tespit etti.

Ela, AA muhabirine, 24 yıldan bu yana hayvancılık yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Köpeklerin önceki gün de komşularının koyunlarına saldırdığını belirten Ela, son dönemde bu tür olayların köylerinde çok fazla yaşanmaya başladığını aktardı.

Ela, saldırıda yaralanan 3 koyunun durumlarının da kötü olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu - Son Dakika
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