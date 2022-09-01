Osmaniye'de sokak köpekleri küçükbaş hayvan çiftliğine saldırdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak köpekleri küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğe saldırdı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda çiftlik sahibi Süleyman Körpe'nin iddiasına göre köpekler 11 koyunu telef etti 5 koyunu da yaraladı.

Olay, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftliğinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Süleyman Körpe, hayvanlarının akşam su ve yemeni verdikten sonra evine gitti. Gece saatlerinde gelen gürültü ve köpek seslerine uyunan çiftlik bakıcısı sürü halinde gelen sokak köpeklerinin hayvanlara saldırdığını gördü. Haber vermesi üzerine çiftliğe gelen Körpe, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Sürü halinde çitliğe saldıran sokak köpeklerinin 11 koyunu telef ettiğin 5 koyunu da yaraladığını gören çiftlik sahibi Süleyman Körpe, telef olan koyunları toprağa gömerken, yaralı 5 koyununun ise tedavisini yaptırdı.

Olayı anlatan çiftlik sahibi Süleyman Körpe, "Akşam hayvanları suladık yemledik. Sabah geldiğimde köpekler 11 tanesini yemiş 5 tanesini de yaralamış. Nereye gitsek burada sokak köpeği, bıktık usandık. Dışarda bir şeyimizi bırakamıyoruz. Kirli pabucunu dahi bıraksan alıp götürüyorlar. Burada ki çocuklar tehlike altında. Şuanda 30 bin lira civarında kaybım var. 11 hayvan telef oldu 5 yaralı hayvandan da bir kaçı yaşamayacak vaziyette. Geldiğimde gerçekten çok kötü bir tablo ile karşılaştım. İçim sızladı. Ölü olan hayvanları bakıcı ile emniyetli bir şekilde gömdük. Köpek olduğundan eminiz. Bir gece sonra sabaha kadar bekledik 20 civarında köpek yine geldi. Kovaladık çiftliğe girmedik" diye konuştu. - OSMANİYE