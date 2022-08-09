Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su tankına su doldururken hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Ellek Beldesi Şehit Ali Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla sulamak isteyen Kemal Tehçi (67) traktörün arkasında bağlı olan su tankına su doldurduğu sırada park halindeki traktör hareket etti. Traktörü durdurmak isteyen Tehçi, dengesini kaybederek yere düşerken traktör üzerinden geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam ağır yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tehçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE