Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 4 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeritte seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeritte seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı Cuma pazarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.K. idaresindeki 80 DT 645 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyrederken kontrol çıkarak karşı şeritten gelen M.Y.'nin kullandığı 80 ABC 636 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller kullanılmaz hale gelirken kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan F.B. ve R.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. - OSMANİYE

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