Osmaniye'de 17 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 17 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

11.08.2022 08:52
Osmaniye'de 17 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nce hakkında yakalama emri olan şahıslar üzerinde çalışma başlattı. Bu çerçevede "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 17 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 17 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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