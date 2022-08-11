Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nce hakkında yakalama emri olan şahıslar üzerinde çalışma başlattı. Bu çerçevede "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de 17 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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