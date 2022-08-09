Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı

Kaynar'ın otomobili, Refik Cesur Bulvarı'nda seyir halindeyken dayısı K.E'nin içinde olduğu panelvan tarafından durduruldu. K.E'nin yumruklu saldırısı sonucu yaralanan Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Kaynar, tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

PARTİLİLERİ, BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜLER

Polis, şikayet üzerine şüpheli K.E'yi gözaltına aldı. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğüne giden CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve CHP İl Başkanı Şükret Çaylı, belde belediye başkanı Kaynar ile görüştü.

"AİLE İÇİ MESELEDEN KAYNAKLI"

Ünlü, gazetecilere, olayın aile içi mesele olduğunu belirterek, "Dayısıyla arasında bir arsa sorunu varmış. Dayısıyla tartışma sonucu bir gerilim yaşanmış. Konu yargıya intikal etti. Bundan sonraki süreci yargı takip edecek. Sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Başkanımızın sağlığı da iyi." diye konuştu.