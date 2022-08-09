Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı - Son Dakika
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Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı

09.08.2022 19:38

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın makam aracının önünü keserek yumruklu saldırıda bulunan dayısı gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, olayın aile içi meseleden kaynaklandığını ifade etti.

Kaynar'ın otomobili, Refik Cesur Bulvarı'nda seyir halindeyken dayısı K.E'nin içinde olduğu panelvan tarafından durduruldu. K.E'nin yumruklu saldırısı sonucu yaralanan Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Kaynar, tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

PARTİLİLERİ, BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜLER

Polis, şikayet üzerine şüpheli K.E'yi gözaltına aldı. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğüne giden CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve CHP İl Başkanı Şükret Çaylı, belde belediye başkanı Kaynar ile görüştü.

"AİLE İÇİ MESELEDEN KAYNAKLI"

Ünlü, gazetecilere, olayın aile içi mesele olduğunu belirterek, "Dayısıyla arasında bir arsa sorunu varmış. Dayısıyla tartışma sonucu bir gerilim yaşanmış. Konu yargıya intikal etti. Bundan sonraki süreci yargı takip edecek. Sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Başkanımızın sağlığı da iyi." diye konuştu.

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Osmaniye'de belde belediye başkanı akrabası tarafından darbedildi Osmaniye'de belde belediye başkanı akrabası tarafından darbedildi Baha Ünlü'den Saldırıya Uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'a Ziyaret Baha Ünlü'den Saldırıya Uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'a Ziyaret
Kaynak: AA

Mustafa Kaynar, Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı - Son Dakika
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