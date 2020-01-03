Osmaniye'nin Düziçi ilçesine giren ticari araçlardan işgaliye ücreti alınıyor - Son Dakika
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesine giren ticari araçlardan işgaliye ücreti alınıyor

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, belediye encümeni kararıyla, ticari araçlardan işgaliye parası alınmaya başlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine giren ticari araçlardan işgaliye ücreti alınıyor, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, belediye encümeni kararıyla, ticari araçlardan işgaliye parası alınmaya başlandı.

Uygulama kapsamında belediye zabıta ekipleri, ilçeye giren tıra 25, kamyona 20, minibüse 15, kamyonete 10, taksiye ise 5 lira makbuz kesiyor.

Düziçi Belediye Başkan Yardımcısı Ali İşlek, kararın kasım ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alındığını söyledi.

Uygulamanın 2018 ve 2019 bütçesinde de olduğunu hatırlatan İşlek, çevre ilçe belediyelerde de aynı durumun bulunduğunu kaydetti.

İşlek, işgaliye bedelinin bundan sonra giriş noktası yerine çarşı merkezinde zabıta ekiplerince makbuz karşılığı tahsil edileceğini belirtti.

Uygulamaya tepki gösteren sürücülerden Ertuğrul Del, "Türkiye Cumhuriyeti'nin neresinde görülmüş. Kendimi haraç vermiş gibi hissettim. Zaten vergilerimizi veriyoruz, bir de şehre giriş parası mı verelim? Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Yapılan işlemi doğru bulmuyorum." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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