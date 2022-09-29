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Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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