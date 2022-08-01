Öte yandan evin ormanlık alana yakın olmasından dolayı itfaiye ekiplerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler de destek verdi. - OSMANİYE

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Tokgöz 'e ait Bağ Mahallesi'ndeki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede ev tamamen alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

İbrahim Tokgöz, Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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