Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

01.08.2022 00:36
Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Tokgöz'e ait Bağ Mahallesi'ndeki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede ev tamamen alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan evin ormanlık alana yakın olmasından dolayı itfaiye ekiplerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. - OSMANİYE

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Osmaniye'de çıkan ev yangını söndürüldü Osmaniye'de çıkan ev yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

İbrahim Tokgöz, Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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