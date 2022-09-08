Osmaniye'de ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye'de ev yangını büyümeden söndürüldü

08.09.2022 09:48
Osmaniye'de ev yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı bir evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemleri sonrasında müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan ev, kullanılmaz hale geldi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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