Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı bir evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemleri sonrasında müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan ev, kullanılmaz hale geldi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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