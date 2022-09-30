Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi

30.09.2022 21:54
Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i dün akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerden 8'inin tedavisinin hemen ardından taburcu edildiği olayla ilgili gözetim altında tutulan 27 öğrencinin daha tedavisi tamamlandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Otomobil şarampole devrildi; aynı aileden 1 ölü, 6 yaralı (2) Son dakika haber! Otomobil şarampole devrildi; aynı aileden 1 ölü, 6 yaralı (2) Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:34 Putn, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 22:53:57. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement