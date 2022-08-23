Osmaniyeli Çiftçi, 5 Bin 700 Lira Mısır Alım Fiyatını Yetersiz Buldu: "10 Bin TL Olsa, Çiftçi Vatandaşımız Bu İşin İçinden Çıkamaz"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Tabur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ton başına 5 bin 700 lira olarak açıkladığı mısır alım fiyatının çiftçiyi memnun etmeyeceğini söyledi. Tabur, "Bu seneki yüzde 200'lük yüzde 300'lük tarım girdileri devam ettiği sürece 5 bin 700 TL, değil 10 bin TL olsa çiftçi vatandaşımız bu işin içinden çıkamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün; kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Tabur mısır taban fiyatının çiftçiyi memnun etmediğini belirtti. Tabur, şunları söyledi:

"Bu istikrarsızlık devam ettiği sürece; bu sene kazandığı bir lira, iki lirayla önümüzdeki sene ne evini geçindirebilir, ne çoluğuna çocuğuna bakabilir; ne tekrar tarla ekebilir… Yani bu şartlarda 5 bin 700 lira az.

Örneğin hayvancılıktaki yem sıkıntıları büyür. Önümüzdeki seneye varmadan sütün 5 kilosu halk arasında 100 lira olur. Vatandaş süt yemeyecek mi, yağ yemeyecek mi, peynir yemeyecek mi? Bunların çözümü için önce istikrar lazım. Bu seneki yüzde 200'lük, yüzde 300'lük tarım girdileri, tarım artışları, fiyatlarındaki artışlar, girdi artışları; böyle devam ettiği sürece 5 bin 700 TL değil 10 bin TL olsa çiftçi vatandaşımız bu işin içinden çıkamaz.

Bu çiftçinin ürettiği buğday olsun arpa olsun fıstık olsun mısır olsun soya olsun ne olursa olsun tarım ürünlerini Kadirli'de 7-8 tane esnafın gücü almaya yetiyor da bir devlet olarak 7-8 vatandaş kadar yani esnaf kadar gücü yok mu? Niye bu çiftçinin malını kendileri alıp da kendileri para kazanmak istemiyor mu acaba?"

"DÜNYA İLE REKABET ETMELİYİZ"

Bu sene verim düşüklüğü yaşandığını ve dönüm başı ortalama verimin bin 400 kilogram olduğunu belirten Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz ayçiçeği ve mısırın açıklanmasıydı maalesef ayçiçeği açıklanmadı hasat biteli 10 gün oldu bugün mısır açıklandı. Yine de mısır iyi bir günde açıklandı tabi bizlerinde gayretiyle olan bir şey. Ama dediğimiz gibi girdi fiyatları çok ağır olduğu için yoksa bu kadar girdi olmasa fiyatlar normal ama girdi maliyetleri 3-4 katı olduğu için mısır fiyatının da en az 6,5 TL, 1 lira da destekleme 7,5 TL olmasını isterdik. Çünkü dünya piyasalarıyla rekabet etmeli bizim çiftçimiz. Dünya ile rekabet etmemiz içinde çiftçi önce gülecek, para kazanacak ondan sonra çalışacak. Ne çalışacak iştahla yani daha iyi yani bir arazi koymayacak hepsini ekecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bekir Tabur

Hanifi İspir

Mısır tarlası detaylar