Osmaniye'de çıkan ev yangını söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.
İbrahim Tokgöz'e ait Bağ Mahallesi'ndeki evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye ait arazözler, yangının evin yakınlarındaki ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü, yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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