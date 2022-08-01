Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan oğlağı itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan oğlağı itfaiye çıkardı

01.08.2022 14:43
Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan oğlağı itfaiye çıkardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü kayalıklarda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü kayalıklarda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karatepe Mahallesi'nde hayvancılık yapan Cemile Hakkoymaz, sürüsünü otlattığı sırada bir oğlağın kayalıklara düştüğünü gördü.

Hakkoymaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi'nin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halatla kayalıklara inen ekip, çıkardığı oğlağı sahibine teslim etti.

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Kaynak: AA

Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan oğlağı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan oğlağı itfaiye çıkardı - Son Dakika
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