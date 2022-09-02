Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

02.09.2022 15:38
Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlar köyünde, İbrahim Aşkar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Bu arada, itfaiye ekiplerince yangına müdahale sırasında bulunan 5 bin 850 lira ev sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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