Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

05.08.2022 09:23
Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 1 ay yıl hapis cezasıyla aranan M.P. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. tutuklandı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı OSMANİYE -Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'Umuda meşale yak' yürüyüşü düzenlendi OSMANİYE -Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'Umuda meşale yak' yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: İHA

Osmaniye, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:56 KPSS krizi sonrası kozmik odada arama yapıldı! Derinleştirilen soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor halinde sunulacak
08:41 Tahıl taşıyan 3 gemi, denetimden geçmek üzere Ukrayna'dan Türkiye'ye hareket etti
08:26 Brent petrolde büyük düşüş! Motorin ve benzin fiyatlarına da yansıyacak
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var
07:43 Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Ünlü ismin eski halinden eser yok
00:25 Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddiası daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:39 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum
23:22 Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 09:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement