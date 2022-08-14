Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

14.08.2022 14:39
Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kamyonun devirmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kamyonun devirmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

S.B'nin kullandığı 80 LL 896 plakalı sebze yüklü kamyon, Kadirli- Ceyhan kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki araziye devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

S.B, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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