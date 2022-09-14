Osmaniye'de öğrenciler, okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Osmaniye'de öğrenciler, okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret etti

14.09.2022 17:48
Osmaniye'de öğrenciler, okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler, adı okullarında yaşatılan şehidin kabri başında dua okudu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler, adı okullarında yaşatılan şehidin kabri başında dua okudu.

Şehit Harun Saltalı Ortaokulu öğrencileri, 2015'te Hakkari'deki terör saldırında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Saltalı'nın mezarına ziyarette bulundu.

Öğretmenleriyle kabrin bakımını yapan öğrenciler, okunan dualara eşlik etti.

Okul müdürü Halil Akıncı, şehidin adını yaşatmak için çalışacaklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de öğrenciler, okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de öğrenciler, okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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