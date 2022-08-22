Otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye kurtardı

22.08.2022 11:48
Otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kadirli ilçesi Değirmendere Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Pinegöz, otlattığı ineklerinden birinin kayaların arasına düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla ineği düştüğü yerden çıkaramayan Pinegöz, çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyes'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, halat yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkardı.

İnek sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçelere su tankeri Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçelere su tankeri Bingöl'de 2 farklı noktada çıkan ot yangını kontrol altına alındı Bingöl'de 2 farklı noktada çıkan ot yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:20:02. #1.11#
SON DAKİKA: Otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement