Osmaniye'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 80 ADH 958 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 80 M 7004 plakalı minibüs Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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