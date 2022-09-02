Sulama motoru çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama motoru çalan 2 şüpheli yakalandı

02.09.2022 09:00
Sulama motoru çalan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan damla sulama motoru çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan damla sulama motoru çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir tarladan damla sulama motoru çalındığı ihbarını alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sulama motoru çalan şahısların C.E. ile T.M. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.E. ve T.M. adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen sulama motoru sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Karslı aşıklar köydeki erkekleri kadına yönelik şiddete karşı atışmayla uyardı Karslı aşıklar köydeki erkekleri kadına yönelik şiddete karşı atışmayla uyardı Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Osmaniye, Hisarcık, Jandarma, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama motoru çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:02 Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
13:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Bu milleti aldatmaktır
13:57 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu
13:51 Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Türkiye büyümeye devam ediyor
13:49 İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
13:36 Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı
13:13 Bakan Muş'tan ikinci el araç satışına getirilen sınırlamaya dair net sözler: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz
13:07 Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler...
12:34 Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 14:35:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sulama motoru çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement