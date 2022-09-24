Polis ekipleri ise kaçan Ö.Ö'nün arkasından ateş etmeye devam eden H.İ'yi havaya ateş ederek yakaladı.

21 Eylül 'de Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde şüpheli H.İ. aralarında husumet olduğu iddia edilen Ö.Ö. ve yanındaki arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açtı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 1 kişiyi tüfekle yaralayan zanlıyı polis havaya ateş açarak durdurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.