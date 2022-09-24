Osmaniye'de 1 kişiyi tüfekle yaralayan zanlıyı polis havaya ateş açarak durdurdu - Son Dakika
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Osmaniye'de 1 kişiyi tüfekle yaralayan zanlıyı polis havaya ateş açarak durdurdu

24.09.2022 21:22
Osmaniye'de 1 kişiyi tüfekle yaralayan zanlıyı polis havaya ateş açarak durdurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı arkadaşının tüfekle vurarak yaralayan şüpheliyi polis havaya ateş açarak yakaladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı arkadaşının tüfekle vurarak yaralayan şüpheliyi polis havaya ateş açarak yakaladı.

21 Eylül'de Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde şüpheli H.İ. aralarında husumet olduğu iddia edilen Ö.Ö. ve yanındaki arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açtı.

Ayağından yaralanan Ö.Ö. koşarak uzaklaşmayı başardı.

Polis ekipleri ise kaçan Ö.Ö'nün arkasından ateş etmeye devam eden H.İ'yi havaya ateş ederek yakaladı.

Gözaltına alınan H.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 1 kişiyi tüfekle yaralayan zanlıyı polis havaya ateş açarak durdurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 1 kişiyi tüfekle yaralayan zanlıyı polis havaya ateş açarak durdurdu - Son Dakika
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