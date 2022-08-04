Kaza, Kadirli- Adana karayolunun Kurukandak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen İsmet İ. idaresindeki tır seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Tırda maddi hasar oluşurken, sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Kadirli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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