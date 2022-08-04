Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

04.08.2022 20:42
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kadirli- Adana karayolunun Kurukandak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen İsmet İ. idaresindeki tır seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Tırda maddi hasar oluşurken, sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı Adana'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı Adana'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 20:42:25. #1.11#
SON DAKİKA: Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement