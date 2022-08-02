OSMANİYE -Uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Umuda meşale yak" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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OSMANİYE -Uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Umuda meşale yak" yürüyüşü düzenlendi

02.08.2022 10:07

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Umuda meşale yak" yürüyüşü düzenlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Umuda meşale yak" yürüyüşü düzenlendi.

MHP Kadirli İlçe Başkanlığı ve bazı kamu kurumlarınca düzenlenen etkinlikte Şehit Astsubay Osman Yurdusev Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Öğretmenevi Alanı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Kadirli İlçe Başkanı Alptekin Uçmak, uyuşturucuyla mücadelede bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Önce ailede ve toplumda farkındalık oluşursa devletimizin mücadelesi kolay olur. MHP olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda hassasiyetimiz herkes tarafından bilinmektedir. Farkındalık yürüyüşümüze destek veren herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE -Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'Umuda meşale yak' yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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