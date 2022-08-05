Osmaniyeli Tufan usta 57 yıldır kamıştan sepet örerek ekmeğini kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniyeli Tufan usta 57 yıldır kamıştan sepet örerek ekmeğini kazanıyor

05.08.2022 11:34

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Tufan Türkmenoğlu, kamıştan sepet örmeyi ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Tufan Türkmenoğlu, kamıştan sepet örmeyi ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan Türkmenoğlu, çocukken komşusundan sepet örmenin inceliklerini öğrendi.

Her geçen gün kendini geliştiren Türkmenoğlu, 57 yıldan bu yana sepet örmeyi meslek olarak sürdürüyor.

İlerlemiş yaşına rağmen orman ve dere kenarlarından kamışları toplayan Türkmenoğlu, bunları işlemlerden geçirerek lif haline getiriyor. Türkmenoğlu, evinin bahçesinde bu liflerden farklı boyutlarda sepet yaparak evinin geçimini sağlıyor.

"Keşke benden sonra da devam ettiren olsa"

Tufan Türkmenoğlu, AA muhabirine, 57 yıldan bu yana mesleğini severek sürdürdüğünü aktararak, "74 yaşındayım. 7 çocuğumun rızkını bu iş sayesinde çıkardım. Kamış bulduğum ve sağlığım el verdiği müddetçe yapmaya da devam edeceğim. Gerçekten zor bir iş, göründüğü gibi değil. Keşke benden sonra da devam ettiren olsa ama sanmıyorum." diye konuştu.

El emeğiyle yaptığı sepetleri pazarlarda sattığını belirten Türkmenoğlu, son zamanlarda ise tanıdıklarının siparişiyle sanatını devam ettirdiğini söyledi.

Sepet örmenin artık unutulmaya başlandığını anlatan Türkmenoğlu, mesleğin inceliklerini öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu dile getirdi.

Türkmenoğlu, eskiden günde 2-3 sepet örerken şimdi sevdiği insanların ricası üzerine sepet örmeye devam ettiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Mesire alanında suya düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti Mesire alanında suya düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti Osmaniye'de biber çekme makinesi hırsızlığı kameraya yansıdı Osmaniye'de biber çekme makinesi hırsızlığı kameraya yansıdı Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniyeli Tufan usta 57 yıldır kamıştan sepet örerek ekmeğini kazanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:11:07. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniyeli Tufan usta 57 yıldır kamıştan sepet örerek ekmeğini kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement