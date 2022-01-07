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Osmaniye'de fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Osmaniye'de fener alayı düzenlendi

07.01.2022 23:23

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı düzenlendi.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı düzenlendi.

Kent protokolü ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Atatürk Caddesi'ndeki Mehmet Eminler

Konağı'ndan, 2023 Açık Hava Müzesi'ne kadar yürüdü.

Burada, havai fişek gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmaniye'de fener alayı düzenlendi
Osmaniye'de fener alayı düzenlendi
Osmaniye'de fener alayı düzenlendi
Osmaniye'de fener alayı düzenlendi
Osmaniye'de fener alayı düzenlendi
Osmaniye'de fener alayı düzenlendi

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Atatürk Caddesi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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