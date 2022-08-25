Balık tutmak için gittiği barajda boğulan uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika
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Balık tutmak için gittiği barajda boğulan uzman çavuş toprağa verildi

25.08.2022 18:04
Balık tutmak için gittiği barajda boğulan uzman çavuş toprağa verildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde balık tutmak için gittiği baraj gölüne düşüp boğulan Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu düzenlenen toprağa verildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde balık tutmak için gittiği baraj gölüne düşüp boğulan Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu düzenlenen toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki uzman çavuş Nedim Ziyanoğlu memleketi Sumbas ilçesine izne geldi. İlçede bulunan Mehmetli Barajına babası ve bazı akrabalarıyla birlikte balık tutmaya giden Ziyanoğlu, iddiaya göre olta misinasına ayağı dolanarak suya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler ve balıkçılar tarafından bir süre sonra sudan çıkartılan Nedim Ziyanoğlu olay yerinde hazır olan ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nedim Ziyanoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç Uzman Çavuşun ölüm haberi yakınlarını ve yaşadığı ilçeyi yasa boğdu. Morgdan alınan Nedim Ziyanoğlu'nun cenazesi Kadirli ilçesi Cemalpaşa mahallesinde bulunan baba evine getirildikten sonra Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü Kalfa mezarlığında düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu'nun namazını Sumbas İlçe Müftüsü İbrahim Akyüz kıldırırken cenaze törenine Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık tutmak için gittiği barajda boğulan uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balık tutmak için gittiği barajda boğulan uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika
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