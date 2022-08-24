Osmaniye'de balık tutarken göle düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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Osmaniye'de balık tutarken göle düşen kişi boğuldu

24.08.2022 20:42
Osmaniye'de balık tutarken göle düşen kişi boğuldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, balık tutmak isterken baraj gölüne düşen kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, balık tutmak isterken baraj gölüne düşen kişi hayatını kaybetti.

Mehmetli Barajı Gölü kenarında balık tutmak isteyen Nedim Ziyanoğlu (24), dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, Ziyanoğlu'nu sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Özel Yedimart Hastanesi'ne kaldırılan Ziyanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ziyanoğlu'nun uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinli olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de balık tutarken göle düşen kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de balık tutarken göle düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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