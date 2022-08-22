Yol çöktü, otomobil içine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Yol çöktü, otomobil içine düştü

22.08.2022 22:13
Yol çöktü, otomobil içine düştü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu. Bu sırada Mahmut Y.'nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir tır da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı. Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı Osmaniye'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol çöktü, otomobil içine düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
19:38 CHP'nin İzmir'de 9 Eylül afişleri, İYİ Parti'den sonra AK Parti'den de tepki çekti: Tarihi bir gaflet
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 22:13:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yol çöktü, otomobil içine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement