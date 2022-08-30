Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

30.08.2022 14:41
Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde uçurumdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde uçurumdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mehmetli beldesi taş ocağı, orman kesim sahası civarında iddiaya göre ağaç kesmeye giden Mehmet Yücel (49) isimli kişiden yakınları haber alamadı. Yücel'in akrabaları onun gittiği yerde arama başlattı. Bu sırada Yücel'in hareketsiz şekilde uçurumdan aşağısında yattığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yücel'in bulunduğu bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yücel'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması sürüyor. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Mehmet Yücel, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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