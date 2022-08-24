Balık tutarken baraj gölüne düşen uzman çavuş boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Balık tutarken baraj gölüne düşen uzman çavuş boğuldu

24.08.2022 20:04
Balık tutarken baraj gölüne düşen uzman çavuş boğuldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine izne gelen uzman çavuş, balık tutmak için gittiği Mehmetli Baraj gölüne düşerek boğuldu.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine izne gelen uzman çavuş, balık tutmak için gittiği Mehmetli Baraj gölüne düşerek boğuldu.

Edinilen bilgiye göre Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu (24) memleketi Sumbas ilçesine izne geldi. Mehmetli Baraj gölüne balık tutmak için gelen Ziyanoğlu, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle göle düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra sudan çıkartılan Nedim Ziyanoğlu ambulansla Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nedim Ziyanoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Tartıştığı eşini öldüren katil zanlısı koca tutuklandı Tartıştığı eşini öldüren katil zanlısı koca tutuklandı Osmaniye'de balık tutarken göle düşen kişi boğuldu Osmaniye'de balık tutarken göle düşen kişi boğuldu
Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık tutarken baraj gölüne düşen uzman çavuş boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Balık tutarken baraj gölüne düşen uzman çavuş boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement