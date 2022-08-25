Olay, dün saat 17.00'de ilçedeki Mehmetli Barajı'nda meydana geldi. Ailesinin yanına izne gelen Uzman Onbaşı Nedim Ziyanoğlu, balık tutmak için gittiği barajda bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı Ziyanoğlu, ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Mehmetli, Osmaniye, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balık tutarken suya düşüp boğulan uzman onbaşının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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