Kaza, Toprakkale ilçesi otoyol çıkış turnikeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana 'dan Gaziantep 'e giden Bilal Çircir idaresindeki 27 YP 013 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin ön kısmı hurdaya dönerken, tankerden sızan yakıtta kısa sürede alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık ekipleri de tanker sürücü Bilal Çircir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Toprakkale, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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