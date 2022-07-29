Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Bölgesi 'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çala şahsın K.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adresi tespit edilen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Toprakkale, Hisarcık, Osmaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

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