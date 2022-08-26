Osmaniye'de akaryakıt yüklü tanker, TIR'a çarptı; 1 ölü - Son Dakika
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Osmaniye'de akaryakıt yüklü tanker, TIR'a çarptı; 1 ölü

26.08.2022 14:53
Osmaniye'de akaryakıt yüklü tanker, TIR'a çarptı; 1 ölü

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin şoförü Bilal Çircir, hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde TIR'a çarpan akaryakıt yüklü tankerin şoförü Bilal Çircir, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde otoyol çıkış turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Gaziantep'e giden Bilal Çircir yönetimindeki 27 YP 013 plakalı akaryakıt yüklü tanker, aynı yöndeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası yola dökülen yakıt alev alıp, yanmaya başladı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Tankere sıkışan sürücü Bilal Çircir'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü kazayı yara almadan atlattı.Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Toprakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de akaryakıt yüklü tanker, TIR'a çarptı; 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de akaryakıt yüklü tanker, TIR'a çarptı; 1 ölü - Son Dakika
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