Osmaniye'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Osmaniye'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Vatandaşlar araçlarıyla yaylaya gidip karın keyfini çıkardıOSMANİYE - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı Türkmenpınarı Yaylasını beyaza bürüdü.

Osmaniye'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Vatandaşlar araçlarıyla yaylaya gidip karın keyfini çıkardı



OSMANİYE - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı Türkmenpınarı Yaylasını beyaza bürüdü.

Osmaniye'deki yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanbeyli ilçesine bağlı Türkmenpınarı Yaylası kar yağışı sebebiyle beyaza bürüdü. Kar, yaylada kartpostallık görüntüler oluştururken kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Yaylanın yüksek kesimlerine araçları ile çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Yaylada kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Yoğun bir kar yağışı var. Daha yüksek yerlere araçlarla çıkmak mümkün değil. Ama her şey çok güzel, karın tadını çıkarıyoruz" dediler.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu