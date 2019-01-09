Osmaniye'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
16 dakika önce
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı Türkmenpınarı Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Osmaniye
'nin Hasanbeyli
ilçesinde etkili olan kar yağışı Türkmenpınarı Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Osmaniye'deki yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanbeyli ilçesine bağlı Türkmenpınarı Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar
, yaylada kartpostallık görüntüler oluştururken kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Yaylanın yüksek kesimlerine araçları ile çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Yaylada kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Yoğun bir kar yağışı var. Daha yüksek yerlere araçlarla çıkmak mümkün değil. Ama her şey çok güzel, karın tadını çıkarıyoruz" dedi. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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