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Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

15.02.2022 16:41

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Zorkun ve Mitisin yaylalarında ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Zorkun ve Mitisin yaylalarında ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Çukurova'da yer alan Osmaniye'de son yılların en şiddetli kar yağışı yaşandı. Yüksek kesimlerin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı Osmaniye'de Zorkun ve Mitisin yaylalarında da kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdüren Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun ve Mitisin yaylalarında bir yandan yol açma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Dron ile görüntülenen çalışmalarda iş makineleriyle toplanan karlar kamyonlarla yayla merkezlerinin dışına taşınıyor. Yoğun kar yağışından dolayı kapanan iş yerlerinin önleri de belediye ekiplerince temizlenirken araçlarıyla yaylaya çıkacak olan vatandaşlara zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Osmaniye'mizde son yılların en şiddetli kar yağışını yaşadık. Belediye ekiplerimiz Zorkun merkez ve diğer yayla yollarında yol açma ve kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaylalarımıza araçları ile çıkacak vatandaşlarımızın buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları ve bu konudaki uyarıları dikkate almalarını hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

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Osmaniye, Çukurova, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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