Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

OSMANİYE Osmaniye Belediyesi karla mücadele ekipleri, Amanos Dağları'nda bulunan yaylalarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun, Mitisin ve Olukbaşı yaylalarının yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmaya çalışan Osmaniye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1 metre kalınlığındaki kar içerisinde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler yaylalara çıkacak olan vatandaşların araçlarına kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını konusunda uyardı.

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede çiftçilerin zirai don olayına karşı tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulundu.