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Osmaniye-öğretmenler için 50 kilometre pedal çevirdiler

6 saat önce

Öğretmenler için 50 kilometre pedal çevirdilerOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi bisiklet kulübü üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Kırmıtlı Kuş Cenneti'ne bisiklet turu gerçekleştirdi.

Öğretmenler için 50 kilometre pedal çevirdiler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bisiklet kulübü üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Kırmıtlı Kuş Cenneti'ne bisiklet turu gerçekleştirdi.

İl merkezinden başlayarak, yaklaşık 50 kilometre pedal çeviren katılımcılar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliği'nin de katkılarıyla, doğadaki yaban hayvanlarını besledi.

Kulüp başkanı ve aynı zamanda Gençlik Ofisi Lideri Yunus Emre Uzunkaya, daha önce 'Tarihini temiz tut sağlık için pedalla' projesi kapsamında Toprakkale, Karaçay ve Düziçi gibi bir çok doğal ve tarihi alanlara tur düzenlediklerini, gidilen yerlerde katılımcılara bölgenin tarihi hakkında bilgiler verdiklerini belirtti. Uzunkaya, Bu hafta, 25 kişinin katılımıyla öğretmenler gününü kutlamak üzere bir tur düzenledik. Amacımız, buraya gelip doğayla iç içe olmak ve çevre temizliği yapmaktır dedi.

BALIKLAR VE KUŞLAR BESLENDİ

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise, yanlarında getirdikleri 10 kilo salam, 20 kilo unlu mamul ile besleme etkinliği yaptıklarını belirterek, Yaklaşabildiğimiz sokak hayvanlarına paraziter ilaçlama uygulaması yaptık. Yine yanımızda getirdiğimiz taze bayatlarla Ceyhan ırmağındaki balıkları besledik. Buradaki ekosistemin en temel yapı taşı balıklarımızdır. Çünkü balık olmazsa kuş olmaz. Kuş olmazsa kuşların sindirim sitemiyle taşınan bu yemyeşil doğamız çoğalmaz diye konuştu.

Osmaniye-öğretmenler için 50 kilometre pedal çevirdiler

Hayvan Hakları Federasyonu, Kırmıtlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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