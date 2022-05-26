Osmaniye OKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri "beyaz önlük" giydi - Son Dakika
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Osmaniye OKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri "beyaz önlük" giydi

26.05.2022 15:34
Osmaniye OKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri "beyaz önlük" giydi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

OKÜ Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, 15 Temmuz Şehitler Amfisindeki törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin beyaz önlüklerini giyerek kutsal mesleklerine güzel bir adım attığını belirtti.

İnsanların hayatına dokunmanın ve yaşamlarını iyileştirmenin kutsal bir görev olduğunu ifade eden Uzun, "Sağlık çalışanlarımız fedakarca, büyük sorumluluklar altında mesleğini icra ediyor. Özelikle pandemi döneminde tüm dünyada sağlık çalışanlarımızın değeri bir kez daha anlaşıldı. Öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından başarılı olan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi ve beyaz önlükleri giydirildi.

Törene OKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye OKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri 'beyaz önlük' giydi - Son Dakika


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